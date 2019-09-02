На Кубани многодетная мать подбросила седьмого ребенка в больницу

КРАСНОДАР, 2 сентября. /ТАСС/. Следственные органы на Кубани проводят проверку послеоставления женщиной новорожденного ребенка в больнице. Оказалось, что жительница Усть-Лабинского района является матерью семерых детей, сообщили журналистам в следственном управлении СК РФ по Краснодарскому краю.

"Следственным отделом по Усть-Лабинскому району СКР по Краснодарскому краю в ходе доследственной проверки установлена личность женщины, оставившей свою новорожденную дочь в коридоре лечебного учреждения, ей оказалась 33-летняя местная жительница. В ходе проверки установлено, что женщина является многодетной матерью, на иждивении у нее находится шестеро детей в возрасте от 1,5 до 14 лет", - говорится в сообщении ведомства.

Уточняется, что женщина родила ребенка дома. По предварительным данным, она оставила новорожденную девочку в больнице из-за тяжелого материального положения. Семья состояла на учете в органах соцзащиты как многодетная.