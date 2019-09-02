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СМИ: в Южной Корее 56 школьников госпитализировали из-за отравления газом

После получения медицинской помощи большинство из них вернулись к занятиям

ТАСС, 2 сентября. По меньшей мере 56 учащихся одной из школ в южнокорейском городе Тэгу были госпитализированы в понедельник из-за возможной утечки газа. Об этом сообщило агентство Yonhap.

Во время школьной линейки несколько учеников почувствовали запах газа. Позднее некоторых из них доставили в больницу с симптомами отравления. После получения медицинской помощи большинство из них вернулись к занятиям.

Полиция расследует причины происшествия. Отмечается, что утечка могла произойти на стройплощадке, расположенной рядом со школой.

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