СМИ: в Южной Корее 56 школьников госпитализировали из-за отравления газом

ТАСС, 2 сентября. По меньшей мере 56 учащихся одной из школ в южнокорейском городе Тэгу были госпитализированы в понедельник из-за возможной утечки газа. Об этом сообщило агентство Yonhap.

Во время школьной линейки несколько учеников почувствовали запах газа. Позднее некоторых из них доставили в больницу с симптомами отравления. После получения медицинской помощи большинство из них вернулись к занятиям.

Полиция расследует причины происшествия. Отмечается, что утечка могла произойти на стройплощадке, расположенной рядом со школой.