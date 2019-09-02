Жительница Якутии криком прогнала напавшего на нее медведя

ТАСС, 2 сентября. Женщина-сторож, охравнявшая имущество одного из сельхозпредприятий в якутском селе Арылах, криком прогнала напавшего на нее медведя. Об этом сообщается в понедельник на сайте регионального управления МВД России.

"Днем 1 сентября в дежурную часть ОМВД России по Мирнинскому району поступило сообщение от представителя сельхозпредприятия с. Арылах Мирнинского района о том, что ночью на территорию предприятия проник медведь", - говорится в сообщении.

28-летняя женщина, охранявшая территорию, рассказала полицейским, что около полуночи услышала посторонний шум возле складских помещений. Желая спугнуть грабителя, сторож начала кричать, а когда увидела убегающий к выходу темный силуэт, погналась за ним. Однако вскоре она поняла, что это медведь, и побежала от него, а животное бросилось за ней.

"Медведь догнал женщину и смог оцарапать ей спину, после чего она закричала, и животное убежало в лес", - добавили в полиции.