Блогер Синица не признал вину в угрозах детям сотрудников МВД в интернете

МОСКВА, 2 сентября. /ТАСС/. Арестованный блогер Владислав Синица не признал вину в экстремизме в связи с размещенной им записью в Twitter с угрозами в адрес детей сотрудников Росгвардии и полиции. Об этом он заявил в Пресненском суде Москвы, где в понедельник началось слушание дела по существу.

"Мне непонятно обвинение, я категорически отрицаю предъявленные мне обвинения, тем более отрицаю угрозы родственникам сотрудников правоохранительных органов. Мои слова вырваны из контекста, я против применения насилия с любой из сторон", - сказал он.

Житель подмосковных Люберец 30-летний Владислав Синица обвиняется в совершении преступления, предусмотренного п. "а" ч. 2 ст. 282 УК РФ ("Возбуждение ненависти либо вражды, а равно унижение человеческого достоинства"). Ему избрана мера пресечения в виде заключения под стражу. Дело в суде рассматривается в общем порядке.

По данным следствия, 31 июля Синица под псевдонимом Макс Стеклов под одной из записей в Twitter о том, что в соцсетях вычисляют по снимкам сотрудников полиции, оставил комментарий, в котором призвал широкий круг лиц к противоправным действиям насильственного характера в отношении детей сотрудников правоохранительных органов. Следствие считает, что эти преступные действия были направлены на возбуждение вражды и ненависти ко всем сотрудникам правоохранительных органов и членам их семей. Максимальная санкция по статье - до шести лет лишения свободы.