Минсельхоз Оренбургской области проверит фонд помощи животным после гибели 65 кошек

ОРЕНБУРГ, 2 сентября. /ТАСС/. Управление ветеринарии министерства сельского хозяйства, пищевой и перерабатывающей промышленности Оренбургской области проведет внеплановую проверку деятельности благотворительного фонда помощи животным "Сердца в унисон" после гибели 65 кошек и собаки, сообщила в понедельник пресс-служба министерства.

"В настоящее время управлением ветеринарии оформляются документы на проведение внеплановой проверки (согласование с прокуратурой Оренбургской области) благотворительного фонда помощи животных "Сердца в унисон" (руководитель Юлия Бабенко)", - говорится в сообщении.

29 августа, по данным прокуратуры Оренбурга, сотрудники полиции выехали в приют в поселке Южный, где обнаружили трупы животных. Ранее в нескольких местных СМИ высказывалось предположение, что животные могли погибнуть от выбросов газа. В прокуратуре отметили, что специалисты газовой службы фактов выброса газа не установили.

Управление ведет проверку причин смерти животных с 30 августа. В Минсельхозе региона уточнили, что здание приюта не было предназначено для массового содержания домашних животных.

"В настоящий момент руководитель фонда отказывается указать место несанкционированного захоронения, в связи с этим управление ветеринарии обратилось в полицию за оказанием содействия в установлении причин массовой гибели животных и места их захоронения", - уточнили в пресс-службе министерства.

Комментарием фонда ТАСС на данный момент не располагает.