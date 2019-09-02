Жительница Петербурга получила 3 года условно за истязание своих детей

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 2 сентября. /ТАСС/. Жительница Санкт-Петербурга Ксения Ферина осуждена на три года условно за то, что два года назад она систематически избивала двух своих детей. Об этом сообщили журналистам в объединенной пресс-службе судов города.

"Суд назначил наказание в виде лишения свободы сроком на 3 года условно с испытательным сроком 2 года", - говорится в сообщении пресс-службы, распространенном в официальном Telegram-канале.

На суде было установлено, что с мая по декабрь 2017 года осужденная в своей квартире на улице Бухарестской избивала свою шестилетнюю дочь и трехлетнего сына. Кроме того, она нецензурно оскорбляла детей.

Ферину осудили по статье 117 УК РФ "Истязание". Приговор вынесен Фрунзенским районным судом города.

Свою вину женщина не признала.