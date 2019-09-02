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Около 100 тыс. человек остались без света в Чечне из-за отключения линии электропередачи

Временно без электроэнергии находятся жители Ачхой-Мартановского района республики

ГРОЗНЫЙ, 2 сентября. /ТАСС/. Около 100 тыс. человек остались в понедельник без света в Чечне в результате отключения линии электропередачи, сообщается в пресс-релизе компании "Россети Северный Кавказ".

"В зоне операционной ответственности управляемого "Россети Северный Кавказ" АО "Чеченэнерго" отключилась воздушная линия электропередачи 110 кВ. Временно без электроэнергии остаются жители Ачхой-Мартановского района Чеченской Республики", - говорится в сообщении.

Энергетики находятся на объекте и проводят все необходимые ремонтно-восстановительные мероприятия.

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