Около 100 тыс. человек остались без света в Чечне из-за отключения линии электропередачи

ГРОЗНЫЙ, 2 сентября. /ТАСС/. Около 100 тыс. человек остались в понедельник без света в Чечне в результате отключения линии электропередачи, сообщается в пресс-релизе компании "Россети Северный Кавказ".

"В зоне операционной ответственности управляемого "Россети Северный Кавказ" АО "Чеченэнерго" отключилась воздушная линия электропередачи 110 кВ. Временно без электроэнергии остаются жители Ачхой-Мартановского района Чеченской Республики", - говорится в сообщении.

Энергетики находятся на объекте и проводят все необходимые ремонтно-восстановительные мероприятия.