СК возбудил дело после гибели ребенка в Калмыкии от отравления парами ядохимикатов

ТАСС, 2 сентября. Следственные органы Калмыкии возбудили уголовное дело по статье "Причинение смерти по неосторожности" после гибели годовалого ребенка, предположительно, от отравления парами ядохимикатов. Об этом в понедельник сообщили журналистам в следственном управлении СК по региону.

"В Калмыкии возбуждено уголовное дело в отношении мужчины, подозреваемого в причинении смерти по неосторожности своему годовалому ребенку, по признакам преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 109 УК РФ ("Причинение смерти по неосторожности")", - говорится в сообщении СУ СК.

По версии следствия, подозреваемый достоверно знал, что в помещение после обработки химикатами нельзя входить в течение семи дней, но, вопреки инструкции, позволил находиться там своим маленьким детям и супруге.

1 сентября со ссылкой на следственное управление СК РФ по республике сообщалось, что днем 29 и 30 августа 2019 года житель села Яшалта обработал химикатами зерно, хранящееся в амбаре, расположенном на первом этаже жилого дома. Вечером 31 августа троим детям и супруге мужчины стало плохо. Ребенок 2018 года рождения умер по пути в районную больницу. Двое детей находятся в реанимации в состоянии средней степени тяжести.