В Москве задержали подозреваемого в краже госнаград СССР из квартиры

МОСКВА, 2 сентября. /ТАСС/. Столичные полицейские задержали подозреваемого в квартирной краже, при которой были похищены государственные награды СССР, в том числе медаль "За отвагу" и орден Отечественной войны первой степени. Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе столичного ГУ МВД.

"В дежурную часть отдела полиции поступило сообщение о краже из квартиры, расположенной в одном из домов на Перовской улице. По словам заявителя, из квартиры пропала шкатулка, в которой находились ордена и медали, принадлежащие его отцу, среди которых медаль "За отвагу", орден Отечественной войны первой степени, медаль "Ветеран труда", медаль Жукова и другие. Также из квартиры были похищены деньги, ювелирные украшения и верхняя одежда. В результате проведения оперативно-разыскных мероприятий полицейские задержали подозреваемого. Им оказался 50-летний житель столицы", - сказал собеседник агентства.

По его словам, сын потерпевшего пригласил домой приятеля, который после совместного распития спиртных напитков совершил кражу государственных наград и других ценностей. Часть похищенного была изъята.

"Возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного статьей 158 УК РФ ("Кража"). В отношении подозреваемого избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении, - отметил собеседник агентства.