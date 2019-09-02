В Подмосковье задержан мужчина, открывший стрельбу с балкона жилого дома

МОСКВА, 2 сентября. /ТАСС/. Мужчина устроил стрельбу из неустановленного оружия с балкона жилого дома в Красногорске, он задержан полицейскими, пострадавших в результате происшествия нет. Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе ГУ МВД по Московской области.

"В дежурную часть УМВД по городскому округу Красногорск поступило сообщение о стрельбе около одного из домов на бульваре Космонавтов, на место происшествия незамедлительно прибыли сотрудники полиции, которые установили, что по указанному адресу местный житель 1974 года рождения, находясь на балконе, произвел выстрелы из неустановленного предмета. В настоящее время он задержан", - сказал собеседник агентства.

По его словам, в результате происшествия пострадавших нет, по данному факту полицейские проводят проверку, по результатам которой будет принято решение о возбуждении уголовного дела.