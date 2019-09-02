В Казани полицейские задержали мужчину, стрелявшего из ружья

КАЗАНЬ, 2 сентября. /ТАСС/. Полицейские задержали в Казани мужчину, стрелявшего в воскресенье из ружья, оружие изъято, возбуждено уголовное дело. Об этом в понедельник журналистам сообщили в пресс-службе МВД по Татарстану.

"В отдел полиции "Танкодром" поступило сообщение от очевидца, сообщившего, что в одном из районов Казани неизвестное лицо стреляет из охотничьего ружья. Прибыв на место происшествия, полицейские обнаружили парня, который вел себя агрессивно, в руках у него находился предмет, похожий на охотничье ружье. Увидев сотрудников полиции, молодой человек попытался скрыться, но был задержан", - говорится в сообщении.

Злоумышленника доставили в отдел полиции и опросили, им оказался ранее судимый 21-летний местный житель. У мужчины изъяли двуствольное охотничье оружие, гильзу и один патрон, отправив предметы на исследование. Задержанный уточнил, что в конце августа нашел свернутый белый мешок, в котором находилось двуствольное охотничье оружие и два патрона, и перепрятал.

В воскресенье, употребив спиртное, он взял спрятанное оружие и встретился со знакомыми, с которыми у него был финансовый конфликт. Увидев молодых людей, он один раз выстрелил в воздух. По данному факту возбуждено уголовное дело по п."а" ч. 1 ст. 213 УК РФ ("Хулиганство"), ч. 1 ст. 222 УК РФ ("Незаконные приобретение, передача, сбыт, хранение, перевозка или ношение оружия, его основных частей, боеприпасов"), уточнили в пресс-службе ведомства.