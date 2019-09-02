Саратовский суд на два месяца арестовал подозреваемого в убийстве двухмесячной дочери

САРАТОВ, 2 сентября. /ТАСС/. Кировский районный суд в Саратове принял решение об аресте мужчины, подозреваемого в убийстве двухмесячной дочери, сообщили в понедельник ТАСС в пресс-службе регионального управления СК.

"Принято решение избрать меру пресечения подозреваемому в виде ареста сроком на два месяца", - сказала собеседница агентства.

По данным следствия, 31 августа мужчина остался дома один с двухлетним сыном и двухмесячной дочерью, взял детскую переноску, где находилась девочка, имевшая врожденную патологию, поднялся на чердак дома и ударил ребенка ножом в шею. Возбуждено уголовное дело, мужчина признал вину. Детский омбудсмен региона сообщила ТАСС, что подозреваемый ранее был судим. Второй ребенок сейчас находится с матерью.