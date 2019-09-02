AFP: ураган "Дориан" разрушил или повредил 13 тыс. строений на Багамах

ТАСС, 2 сентября. По меньшей мере 13 тыс. строений было повреждено или разрушено на Багамских островах из-за урагана "Дориан". Об этом в понедельник сообщает Agence France-Presse (AFP) со ссылкой на предварительные данные Международной федерации обществ Красного Креста и Красного Полумесяца (МФОКК и КП).

"У нас еще нет полной картины того, что произошло, - приводит агентство слова представителя МФОКК. - Однако очевидно, что ураган "Дориан" будет иметь катастрофические последствия".

Как сообщается на сайте FlightAware, отслеживающем передвижения воздушных судов, из-за приближающегося урагана в США в понедельник было отменено 1054 авиарейса, задержаны около 200.

Ранее местная газета Bahamas Press​​​​ сообщила, что из-за "Дориана" на островах Абако на севере архипелага Багамские острова погиб семилетний мальчик. 28 августа агентство EFE сообщило, что из-за "Дориана" в Пуэрто-Рико погиб пожилой мужчина.

По последним данным Национального центра по наблюдению за ураганами США, "Дориан", сформировавшийся в Атлантическом океане, усилился до максимальной пятой категории по шкале Саффира - Симпсона. Ураган находится в 65 км к востоку от острова Большой Багама (Багамские острова) и движется в западном направлении со скоростью около 2,2 м/с. Максимальная скорость ветра в его пределах превышает 89,4 м/с.