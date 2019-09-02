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СК Башкирии возбудил дело после удара током ребенка в парке Уфы

Мальчик дотронулся до лежащего на газоне провода и получил ожог руки

УФА, 2 сентября. /ТАСС/. Следователи возбудили уголовное дело после травмирования ребенка при ударе током от торчащего из земли провода в парке Уфы. Мальчик получил ожог, сообщили в понедельник журналистам в пресс-службе следственного управления СК РФ по Башкирии сообщении.

"По результатам проведенной доследственной проверки по сообщению, выявленному в средствах массовой информации, возбуждено уголовное дело за оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни и здоровья потребителей (ч. 1 ст. 238 УК РФ) в связи с получением травмы малолетним ребенком в уфимском парке", - говорится в сообщении.

Следствием установлено, что 25 августа трехлетний ребенок в парке имени Мажита Гафури в Уфе дотронулся до лежащего на газоне провода, который оказался под высоким напряжением, и получил ожог руки. Проведена судебно-медицинская экспертиза, следователи допрашивают очевидцев и работников парка, а также устанавливают ответственных за соблюдение требований безопасности лиц.

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