Движение на юго-западе Москвы затруднено после повреждения троллейбусной сети

МОСКВА, 2 сентября. /ТАСС/. Грузовой автомобиль повредил контактную сесть троллейбуса на юго-западе Москвы, на линии временно работают автобусы. Движение транспорта на участке затруднено, сообщается в аккаунте столичного департамента транспорта в Twitter.

"Грузовик повредил контактную сеть на пересечении Ломоносовского и Мичуринского проспектов. Вместо троллейбусов № 4, 49 временно ходят автобусы", - говорится в сообщении.

Отмечается, что из-за инцидента затруднено движение транспорта. Перекрыто движение по Ломоносовскому проспекту в сторону проспекта Вернадского.

В новость были внесены изменения (14:16 время мск) — добавлена информация в третий абзац.