Лошади погибли при пожаре на пони-ферме в Ленинградской области

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 2 сентября. /ТАСС/. Пожар произошел на пони-ферме в поселке Стеклянный во Всеволожском районе Ленинградской области рано утром в понедельник, в результате инцидента погибли лошади. Об этом сообщили ТАСС в региональном главке МЧС.

"На месте обнаружены останки двух лошадей", - сказала представитель ведомства.

По данным МЧС, сообщение о возгорании поступило около 4:10 мск. На месте работали несколько пожарных подразделений, огонь охватил два здания на общей площади почти 300 кв. метров. Около 5:17 мск возгорание удалось ликвидировать. Сведения о людях, пострадавших в результате ЧП, не поступали.

Владелец фермы, которая носит название "Идальго", Елена Чистякова на своей странице в социальной сети "ВКонтакте" написала о том, что в результате пожара погибли девять лошадей. "Сегодня ночью сгорело наше ранчо в Стеклянном. Погибли все лошади, жившие там: Крош, Петя, Симпатико, Хохо, Энерджи, Кайман, Бамблби, Принцесса, Скарлетт. В 10 метрах от конюшни нашли канистру с остатками бензина. Сгорело все, и конюшня, и все хозпостройки", - написала она. В региональном управлении МЧС ТАСС сообщили, что причина пожара в настоящее время устанавливается.

Пони-ферма "Идальго", по данным ее сайта, является крупнейшим в России хозяйством по разведению мини-пони и миниатюрных лошадей. Ферма проводит экскурсии, детские праздники, а также организовывает катание на пони, предоставляет услуги по временному размещению чужих лошадей. Также на ферме можно приобрести породистых мини-лошадей.