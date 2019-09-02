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В Мордовии возбудили дело после гибели школьницы в результате удара током от телефона

Следователи выясняют обстоятельства произошедшего

ТАСС, 2 сентября. Следственные органы Мордовии возбудили уголовное дело в связи со смертью 10-летней школьницы после удара током от мобильного телефона, который заряжался от сети. Об этом сообщается в понедельник на сайте следственного управления СК РФ по Мордовии.

"По предварительным данным, 1 сентября 2019 года в селе Большие Березники девочка получила удар электрическим током во время использования мобильного телефона, который заряжался от сети. Пострадавшую доставили в больницу, где она умерла, несмотря на оказанную медицинскую помощь. В связи с гибелью 10-летней школьницы возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 109 УК РФ ("Причинение смерти по неосторожности")", - говорится в сообщении.

Следователи выясняют обстоятельства произошедшего.

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