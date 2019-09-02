МАК начал расследование двух авиаинцидентов 31 августа в Подмосковье

МОСКВА, 2 сентября. /ТАСС/. Межгосударственный авиационный комитет (МАК) сформировал комиссию по расследованию жесткой посадки легкомоторного самолета в Клинском районе Подмосковья. Также создана комиссия для изучения обстоятельств столкновения автожира с проводами ЛЭП и последующим падением в Клязьминское водохранилище, сообщается на сайте МАК.

"Межгосударственный авиационный комитет сформировал комиссию по расследованию данного авиационного происшествия. Комиссия приступила к работе", - говорится в сообщении.

31 августа в Клинском районе Московской области совершил жесткую посадку легкомоторный самолет "Сигма", на борту которого находились два человека. Пилот погиб на месте происшествия, пассажир госпитализирован. Возбуждено уголовное дело.

В тот же день частный двухместный автожир задел линии электропередачи и упал в воду в 50 м от берега. В результате происшествия погибли два человека. По факту происшествия начала проверку транспортная прокуратура, возбуждено уголовное дело.