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МАК начал расследование двух авиаинцидентов 31 августа в Подмосковье

В Клинском районе совершил жесткую посадку легкомоторный самолет "Сигма", в тот же день частный двухместный автожир задел ЛЭП и упал в воду в 50 м от берега

МОСКВА, 2 сентября. /ТАСС/. Межгосударственный авиационный комитет (МАК) сформировал комиссию по расследованию жесткой посадки легкомоторного самолета в Клинском районе Подмосковья. Также создана комиссия для изучения обстоятельств столкновения автожира с проводами ЛЭП и последующим падением в Клязьминское водохранилище, сообщается на сайте МАК.

"Межгосударственный авиационный комитет сформировал комиссию по расследованию данного авиационного происшествия. Комиссия приступила к работе", - говорится в сообщении.

31 августа в Клинском районе Московской области совершил жесткую посадку легкомоторный самолет "Сигма", на борту которого находились два человека. Пилот погиб на месте происшествия, пассажир госпитализирован. Возбуждено уголовное дело.

В тот же день частный двухместный автожир задел линии электропередачи и упал в воду в 50 м от берега. В результате происшествия погибли два человека. По факту происшествия начала проверку транспортная прокуратура, возбуждено уголовное дело.

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