В Севастополе шестилетняя девочка выпала из окна пятого этажа и находится в коме

СЕВАСТОПОЛЬ, 2 сентября. /ТАСС/. Следственные органы возбудили уголовное дело в отношении жительницы Севастополя, шестилетняя дочь которой выпала из окна пятого этажа и сейчас находится в коме. Об этом сообщили журналистам в понедельник в пресс-службе Главного следственного управления СК РФ по Республике Крым.

"Следственными органами Следственного комитета Российской Федерации по Республике Крым и городу Севастополю возбуждено уголовное дело в отношении жительницы Гагаринского района города Севастополя, подозреваемой в оставлении ребенка в опасности (статья 125 УК РФ, предполагает до одного года лишения свободы - прим. ТАСС)", - говорится в сообщении.

Уточняется, что лежащую на земле шестилетнюю девочку обнаружили соседи около дома, где она живет с матерью. По данным ведомства, ребенка в тяжелом состоянии доставили в больницу, в настоящее время пострадавшая девочка находится в коме.

"Женщина, заперев дочку одну дома, ушла к соседям распивать спиртные напитки. В эти два часа, которые матери не было дома, с ребенком произошла трагедия. Предварительно установлено, что девочка выпала из окна квартиры на пятом этаже", - пояснили в пресс-службе.