Избившему подростка брянскому полицейскому предъявили новое обвинение

ТАСС, 2 сентября. Бывшему сотруднику брянской полиции, избившему 17-летнего подростка, предъявлено новое обвинение в связи со смертью потерпевшего. Об этом сообщили журналистам в пресс-службе следственного управления СК России по Брянской области в понедельник.

"Следственными органами СКР по Брянской области предъявлено новое обвинение бывшему заместителю начальника отдела полиции "Брасовский" МО МВД России "Навлинский" в причинении тяжких телесных повреждений, повлекших смерть потерпевшего (ч. 4 ст. 111 УК РФ)", - говорится в сообщении. По факту избиения ранее было возбуждено уголовное дело по ч. 1 ст. 111 УК РФ ("Умышленное причинение тяжкого вреда здоровью").

По данным пресс-службы, за экс-полицейскому грозит наказание в виде лишения свободы сроком до 15 лет.

По версии следствия, вечером 13 августа в поселке Локоть молодого человека в ходе ссоры избил 36-летний полицейский, находившийся в состоянии опьянения. Потерпевшего в тяжелом состоянии доставили в медучреждение.

После драки полицейский был уволен из органов внутренних дел. Как пояснили в региональном управлении СК, подозреваемый был задержан и арестован по решению суда. Подросток, который был избит полицейским, больше двух недель находился в коме, а 1 сентября умер в больнице.