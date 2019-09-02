{{dayPoint.date | date : 'd MMMM yyyy'}}
{{newsPoint.date * 1000 | date : 'HH:mm'}} {{newsPoint.mark}}
{{newsPoint.title}}
{{newsPoint.title+ ' '}}
{{newsPoint.subtitle}}
Все новости

В Чечне восстановили электроснабжение более 100 тыс. потребителей после аварии на сетях

Жители Ачхой-Мартановского района временно находились без света из-за отключения линии электропередачи

ГРОЗНЫЙ, 2 сентября. /ТАСС/. Электроснабжение домов жителей Ачхой-Мартановского района Чечни, нарушенное из-за аварии, полностью восстановлено, сообщили в понедельник в пресс-службе компании "Россети Северный Кавказ".

В понедельник около 100 тыс. человек, по данным Минэнерго РФ, остались без света в Ачхой-Мартановском районе Чечни в результате отключения линии электропередачи. В течение полутора часов энергетики восстановили энергоснабжение 61 тысячи потребителей.

"Энергетики управляемого "Россети Северный Кавказ" АО "Чеченэнерго" полностью восстановили электроснабжение потребителей Ачхой-Мартановского района Чечни", - говорится в сообщении.

Теги
РоссияЧечня
В МВД поручили проверить факт бездействия следователей по делу о банке "Замоскворецкий"
Читать полностью