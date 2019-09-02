Пик паводка в Хабаровском крае ожидают 3-4 сентября

ТУЛУН (Иркутская область), 2 сентября. /ТАСС/. Наводнение в Хабаровском крае достигнет своего пика во вторник-среду в районе Комсомольска-на-Амуре, к встрече воды все готово, доложил глава МЧС Евгений Зиничев на совещании по ликвидации последствий наводнения в Иркутской области, которое провел в Тулуне президент России Владимир Путин.

"Сейчас волна паводка проходит в Хабаровский край, завтра подойдет к Комсомольску-на-Амуре, достигнет пика завтра-послезавтра", - сказал Зиничев.

Он отметил, что "все необходимые превентивные мероприятия проведены: доставлены дамбы, насосные станции, другое оборудование". "Надеемся, что все пройдет нормально", - добавил министр.

Президент попросил Зиничева докладывать о ситуации. Путин отметил, что сейчас, помимо Иркутской области "немало проблем в Приморском, Хабаровском краях".