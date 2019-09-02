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СМИ: неизвестный открыл стрельбу по полицейским в Бруклине

После ожесточенной перестрелки нападавший был убит

НЬЮ-ЙОРК, 2 сентября. /ТАСС/. Неизвестный в маске открыл рано утром в понедельник стрельбу по полицейским в нью-йоркском районе Бруклин. Об этом сообщила телестанция PIX-11.

Полицейские во время патрулирования заметили подозрительного человека и попытались остановить его. В ответ он открыл огонь и попытался скрыться, однако прибывший на место происшествия наряд полиции блокировал его в жилом доме. После ожесточенной перестрелки неизвестный был убит.

На месте происшествия полиция обнаружила полуавтоматический пистолет.

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