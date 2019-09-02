В Финляндии задержали россиянина за незаконное пересечение границы

ХЕЛЬСИНКИ, 2 сентября. /ТАСС/. Сотрудники Пограничной охраны Финляндии задержали россиянина по подозрению в незаконном пересечении финской границы. Об этом сообщила в понедельник пресс-служба ведомства.

"Пограничники 1 сентября в 21:00 по местному времени (совпадает с московским - прим. ТАСС) задержали 33-летнего россиянина по подозрению в нарушении государственной границы. Его подозревают в том, что он незаконно перешел границу по суше в районе города Лаппеенранта 1 сентября в 19:30 по местному времени", - говорится в сообщении.

В ведомстве уточнили, что мужчину задержали в 2 км от границы с финской стороны, при задержании он не оказывал сопротивления.

После допросов, добавили в Погранохране, он предстанет перед судом, после чего его планируется депортировать в Россию.