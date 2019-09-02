Военнослужащего войск Росгвардии нашли мертвым в воинской части в Челябинской области

ЧЕЛЯБИНСК, 2 сентября. /ТАСС/. Военнослужащего войск Росгвардии обнаружили мертвым в воинской части, которая расположена в городе Снежинске Челябинской области. В связи с его гибелью проводится проверка, сообщили ТАСС в пресс-службе управления Росгвардии по региону.

"По факту гибели военнослужащего воинской части Росгвардии в городе Снежинске проводится расследование. Обстоятельства происшествия выясняются", - сказал собеседник агентства, не уточнив детали. Он подтвердил, что речь идет о той же части, где в конце августа с огнестрельным ранением был найден мертвым контрактник.