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Стрельба в городе Одесса штата Техас

CNN: в расследовании дела о стрельбе в Техасе участвуют 130 агентов ФБР

Подозреваемый был вооружен полуавтоматической винтовкой AR-15, отмечает телекомпания

НЬЮ-ЙОРК, 2 сентября. /ТАСС/. Расследование дела о стрельбе, устроенной американцем Сетом Этором в районе американского города Одесса на западе штата Техас, ведут более 130 агентов ФБР. Об этом сообщила в понедельник телекомпания CNN.

По ее данным, 36-летний Этор был вооружен полуавтоматической винтовкой AR-15.

31 августа полицейские в районе города Одесса (штат Техас) во время выборочной проверки на дороге пытались остановить легковой автомобиль, за рулем которого находился Этор. Он произвел выстрелы по патрульным, затем - по прохожим, бросил свой автомобиль и угнал почтовый автофургон. Злоумышленник был убит после того, как убил семерых и ранил более 20 человек.

По данным газеты "Нью-Йорк таймс", за несколько часов до трагедии Этор был уволен из компании, занимавшейся грузовыми перевозками.

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СШАСтрельба в городе Одесса штата Техас
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