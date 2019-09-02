Троих детей спасли при пожаре в доме в центре Москвы

МОСКВА, 2 сентября. /ТАСС/. Пожарные спасли троих детей при пожаре в пятиэтажном доме в центре Москвы. Об этом ТАСС сообщили в понедельник в ГУ МЧС Москвы.

"В 16:40 мск поступило сообщение о пожаре по адресу: ул. Чаплыгина, дом 8, строение 1, где, по предварительной информации, происходит загорание в одной из квартир, расположенной на пятом этаже пятиэтажного здания", - сообщили в ведомстве.

В МЧС добавили, что спасатели в ходе проведения разведки и тушения пожара из одной из квартир спасли троих детей. Они переданы медикам.

Площадь пожара устанавливается.