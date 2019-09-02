СК возбудил дело из-за задержек зарплаты 65 работникам предприятия "Тамбовский трикотаж"

ТАМБОВ, 2 сентября. /ТАСС/. Следователи возбудили уголовное дело из-за задержек зарплаты на предприятии по пошиву одежды "Тамбовский трикотаж". Руководство задолжало 65 сотрудникам более трех миллионов рублей, сообщается в понедельник на сайте СК по Тамбовской области.

"Следственными органами СУ СК РФ по Тамбовской области по материалам прокурорской проверки возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч. 2 ст. 145.1 УК РФ ("Невыплата заработной платы") работникам ООО "Тамбовский трикотаж", - говорится в сообщении.

По версии следствия, руководство предприятия, надеясь поддержать рентабельность фирмы и сохранить отношения с деловыми партнерами, направляло поступающие на счет средства на оплату долгов по договорам поставок и иные цели. Это привело к образованию долга по зарплате с января по август перед 65 сотрудниками. В настоящий момент размер задолженности составляет более 3 млн рублей.

ООО "Тамбовский трикотаж" является старейшим производителем трикотажа в ЦФО, компания ведет свою историю с 1946 года. На сегодняшний день численность сотрудников составляет 230 человек. Предприятие специализируется на серийном производстве верхнего, спортивного и бельевого трикотажа.