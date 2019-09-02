CNN: 34 человека считаются пропавшими при пожаре на судне у берегов Калифорнии

НЬЮ-ЙОРК, 2 сентября. /ТАСС/. 34 человека числятся пропавшими без вести при пожаре на борту коммерческого судна у берегов Калифорнии. Об этом сообщил в понедельник телекомпании CNN представитель службы пожарной охраны округа Санта-Барбара (штат Калифорния) Майк Элиасон. Местная телекомпания KTLA ранее информировала о том, что при пожаре на судне погибли 34 человека.

"Они считаются пропавшими без вести, - сообщил Элиасон. - В районе трагедии стоит сильный туман. Мы все еще надеемся, что кто-то из пассажиров мог доплыть до берега. Судно стояло на якоре очень близко от берега, и нам остается только надеяться, но мы должны быть готовы и к самому худшему сценарию".

Представитель Береговой охраны США Аарон Бемис сообщил в интервью CNN, что "спасатели пока не смогли проникнуть во внутренние помещения судна, где находились 34 пассажира". Пятерым членам экипажа удалось спастись.

По данным KTLA, пожар вспыхнул на 23-метровом судне Conception 1981 года постройки, приписанном к гавани Санта-Барбары.