Пожар в пятиэтажке в центре Москвы потушен

МОСКВА, 2 сентября. /ТАСС/. Пожарные потушили возгорание в пятиэтажном доме в центре Москвы, спасены четыре человека, в том числе трое детей. Об этом ТАСС сообщили в понедельник в ГУ МЧС России по Москве.

"Принятыми мерами в 17:24 пожар был локализован, а в 17:39 - ликвидирован", - сообщили в ведомстве.

Пожарные в ходе разведки и тушения пожара спасли из горевшей квартиры четырех человек, включая троих детей, они переданы медикам. Площадь пожара составила 40 кв. м.

Ранее в понедельник в МЧС сообщили, что в московской пятиэтажке на улице Чаплыгина произошло возгорание, пожарные спасли троих детей.