В Ростовской области загорелась крыша конюшни Детской конно-спортивной школы

РОСТОВ-НА-ДОНУ, 2 сентября. /ТАСС/. Возгорание кровли конюшни Детской конно-спортивной школы произошло в понедельник в Константиновске Ростовской области на площади 200 кв. м. Об этом журналистам сообщили в пресс-службе регионального главка МЧС.

"17:22 мск Ростовская область, Константиновский район, город Константиновск, загорание кровли конюшни Детской конно-спортивной школы на площади 200 кв. м, ранг пожара 1БИС. 18:09 мск - локализация", - говорится в сообщении.

По данным ведомства, пострадавших в результате инцидента нет. В тушении участвуют 16 человек, 4 единицы техники.