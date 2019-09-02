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В Ростовской области загорелась крыша конюшни Детской конно-спортивной школы

В 18:09 мск пожар локализовали

РОСТОВ-НА-ДОНУ, 2 сентября. /ТАСС/. Возгорание кровли конюшни Детской конно-спортивной школы произошло в понедельник в Константиновске Ростовской области на площади 200 кв. м. Об этом журналистам сообщили в пресс-службе регионального главка МЧС.

"17:22 мск Ростовская область, Константиновский район, город Константиновск, загорание кровли конюшни Детской конно-спортивной школы на площади 200 кв. м, ранг пожара 1БИС. 18:09 мск - локализация", - говорится в сообщении.

По данным ведомства, пострадавших в результате инцидента нет. В тушении участвуют 16 человек, 4 единицы техники.

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