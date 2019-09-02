В Москве мужчина выжил после падения на жесткий пусть в метро

МОСКВА, 2 сентября. /ТАСС/. Пассажир столичного метро упал на жесткий путь на станции метро "Октябрьская" Кольцевой линии и выжил, полицейские проводят проверку инцидента. Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе УВД на Московском метрополитене.

"Около 18:27 мск на станции метро "Октябрьская" Кольцевой линии Московского метрополитена пассажир упал с платформы на жесткий путь. Дежурившие на станции сотрудники полиции незамедлительно вызвали наряд скорой медпомощи. Мужчине помогли подняться на платформу. В настоящее время пассажир передан медикам", - сказал собеседник.

По его словам, нарушений общественного порядка и безопасности сотрудниками полиции допущено не было, проводится проверка.