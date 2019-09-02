Директора нижегородской коммунальной компании осудили за падение наледи с крыши на детей

ТАСС, 2 сентября. Директора компании по обслуживанию жилищного фонда "Нахимовский" осудили на 2,5 года условно за оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни и здоровья потребителей (п. "в" ч. 2 ст. 238 УК РФ), после инцидента с падением наледи с крыши дома на женщину и двух ее детей в Нижнем Новгороде. Об этом говорится в сообщении, размещенном в понедельник на сайте СУ СК по региону.

Днем 15 марта 2019 года ледяная глыба упала с крыши дома по проспекту Ленина на женщину, которая шла с трехлетним сыном и везла в коляске одномесячную девочку. Женщина не пострадала, дети получили травмы, девочка попала в реанимацию. По данному факту СК РФ возбудил уголовное дело.

"Приговором суда виновному назначено наказание в виде двух с половиной лет лишения свободы условно с испытательным сроком два года, с лишением права заниматься деятельностью в области обслуживания домов сроком на два с половиной года", - указано в сообщении.

Как установил суд, в ноябре 2018 года директор компании заключил договор с домоуправляющей организацией по очистке снега, сосулек и наледи с кровель и козырьков многоквартирных домов. Однако в январе-марте 2019 года работы по очистке крыши дома по проспекту Ленина не проводились. "Именно бездействие директора организации по обслуживанию жилищного фонда повлекло по неосторожности причинение тяжкого вреда здоровью малолетней девочке", - указано в сообщении.