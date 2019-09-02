Прокурор просит шесть лет блогеру по делу об угрозах в интернете детям сотрудников МВД

МОСКВА, 2 сентября. /ТАСС/. Гособвинение в ходе прений сторон попросило Пресненский суд Москвы назначить 6 лет колонии блогеру Владиславу Синице, обвиняемому в экстремизме в связи с размещенной им записью в Twitter с угрозами в адрес детей сотрудников Росгвардии и полиции. Об этом сообщает корреспондент ТАСС из зала суда.

"Несмотря на то, что подсудимый Синица виновным себя не признает, его вина подтверждается письменными материалами дела и доказана в полном объеме. Прошу признать подсудимого Синицу виновным и назначить ему наказание в виде реального лишения свободы на срок 6 лет с отбыванием наказания в колонии общего режима", - сказала гособвинитель.

После оглашения прокурором обвинительного заключения в понедельник в суде подсудимый категорически отверг предъявленные ему обвинения в угрозах в отношении родственников сотрудников правоохранительных органов. "Мои слова вырваны из контекста и интерпретированы неправильно, я против применения насилия к любой из сторон", - отметил он. По словам его адвоката Дениса Тихонова, блогер не имел умысла на осуществление экстремистской деятельности. Защита просила суд об исключении из дела двух экспертиз, в которых найдены признаки возбуждения ненависти к социальной группе сотрудников правоохранительных органов и угрозы их близким родственникам.

Как следует из обвинительного заключения, Синица почти неделю неоднократно размещал экстремистские записи в Twitter. "Не позднее 28 июля у Синицы возник умысел на возбуждение ненависти и вражды на странице в социальной сети под псевдонимом Макс Стеклов. Осознавая общественный характер, используя личный мобильный телефон, он разместил на сайте в открытом доступе на своей странице текст, который целевой аудиторией может быть воспринят в качестве инструкции к действию по отношению к родственникам сотрудников правоохранительных органов", - сказала прокурор.

Суд также изучил письменные материалы дела и допросил свидетелей обвинения из числа сотрудников Росгвардии, которые заявили на заседании, что стали опасаться за жизнь и здоровье своих детей после угроз блогера в Twitter.

В суде стало известно, что Синица трудоустроен в одной из столичных компаний в должности старшего финансового менеджера.

Данные следствия

Житель подмосковных Люберец 30-летний Владислав Синица обвиняется в совершении преступления, предусмотренного п. "а" ч. 2 ст. 282 УК РФ ("Возбуждение ненависти либо вражды, а равно унижение человеческого достоинства"), максимальная санкция по этой статье - до шести лет лишения свободы. Ему избрана мера пресечения в виде заключения под стражу. Дело в суде рассматривается в общем порядке.

По данным следствия, 31 июля Синица под псевдонимом Макс Стеклов под одной из записей в Twitter о том, что в соцсетях вычисляют по снимкам сотрудников полиции, оставил комментарий, в котором призвал широкий круг лиц к противоправным действиям насильственного характера в отношении детей сотрудников правоохранительных органов. Следствие считает, что эти преступные действия были направлены на возбуждение вражды и ненависти ко всем сотрудникам правоохранительных органов и членам их семей.