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Тело ребенка, которого три дня искали в Калужской области, обнаружили в озере

Матери ребенка грозит наказание по статье "Неисполнение обязанностей по воспитанию несовершеннолетнего"

ТАСС, 2 сентября. Тело девятилетнего Даниила Артемова, чьи поиски продолжались три дня, обнаружили в озере в городе Кирове Калужской области. Об этом в понедельник журналистам сообщили в пресс-службе УМВД по региону.

31 августа мальчик был в гостях, где поссорился с мамой и ушел. Больше его никто не видел. Поиски вели полицейские, следователи и волонтеры.

"В ходе проведения розыскных и поисковых мероприятий сотрудники МОМВД России "Кировский" обнаружили в районе расположения плотины Верхнее водохранилища Кирова тело девятилетнего мальчика, который был объявлен в розыск 31 августа. При осмотре озера сотрудники полиции обратили внимание, что на поверхности водоема находится детская обувь", - говорится в сообщении.

СУ СК по Калужской области в понедельник возбудило уголовное дело по ч. 2 ст. 105 УК РФ ("Убийство малолетнего"). В пресс-службе ведомства уточнили, что по видеозаписям с камер видеонаблюдения удалось установить, что ребенок прогуливался по бетонным плитам озера и упал в воду. Тело мальчика опознала его мама. Ей грозит наказание по ст. 156 УК РФ ("Неисполнение обязанностей по воспитанию несовершеннолетнего").

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РоссияКалужская область
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