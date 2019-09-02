Около 15 тысяч человек эвакуировали в Ганновере из-за бомбы времен Второй мировой

БЕРЛИН, 2 сентября. /ТАСС/. Около 15 тыс. человек были вынуждены покинуть свои дома в Ганновере из-за операции по обезвреживанию авиабомбы времен Второй мировой войны. Об этом говорится в сообщении, опубликованном в понедельник на сайте городской администрации.

Эвакуация началась в 20:00 мск. 500-килограммовый снаряд был обнаружен на строительной площадке. Как ожидается, люди смогут вернуться в свои дома лишь ближе к ночи.

Согласно приблизительным подсчетам, в конце Второй мировой войны на гитлеровскую Германию было сброшено более 2 млн бомб различных калибров. 10-20% из них не разорвались. Раз в несколько месяцев снаряды обнаруживают рабочие при прокладке дорог или закладке фундамента новых зданий. Как правило, никакой угрозы для жизни людей такие находки не представляют - саперы обезвреживают их в течение нескольких часов.