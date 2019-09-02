AFP: напавшему с ножом на людей на юго-востоке Франции предъявили обвинения

ПАРИЖ, 2 сентября. /ТАСС/. Прокуратура Лиона предъявила обвинения гражданину Афганистана, совершившему в субботу нападение на людей во французском городе Вильюрбан (юго-восток Франции). Об этом сообщило в понедельник AFP со ссылкой на источники, близкие к следствию.

Обвинения предъявлены по статьям "убийство" и "покушение на убийство". "Следственные судьи обратились к судье по вопросам свободы с просьбой о продлении задержания подозреваемого", - указали в прокуратуре.

Ранее прокурор Лиона Николя Жаке сообщил, что подозреваемый "частично признал свою вину", заявив, что "слышал внутренние голоса, приказывающие убивать". Согласно первым данным экспертизы, мужчина употреблял наркотические вещества.

Нападение было совершено в субботу рядом с выходом из станции метро "Лоран Бонневе" в момент, когда там находилось много людей. Нападавший был вооружен ножом. Он убил одного прохожего и ранил еще восемь человек.

Совершивший нападение является 30-летним гражданином Афганистана. Впервые он прибыл во Францию в 2009 году, в 2014 году находился в Италии, затем - в Германии и Норвегии. Во Францию он вернулся в июне 2016 года, ему был выдан временный вид на жительство, действительный до 31 января 2020 года.