СМИ: в Колумбии убили кандидата в мэры города Суарес

ТАСС, 2 сентября. Кандидат на пост мэра колумбийского города Суарес (департамент Каука на западе страны) Карина Гарсия убита в результате вооруженного нападения. Об этом сообщил в понедельник телеканал NTN24.

Жертвами преступников, личность которых не установлена, стали еще пять человек, сопровождавших политика, в том числе ее мать. Тела всех шестерых убитых были найдены в сгоревшем автомобиле Гарсии.

Правоохранительные органы Колумбии начали расследование в связи с произошедшим. По предварительным данным, нападение на политика совершили двое вооруженных мужчин.

Как сообщает телеканал, ранее Гарсия получала угрозы в связи со своей политической деятельностью. В частности, неизвестные лица требовали, чтобы она убрала с улиц плакаты с предвыборной агитацией.