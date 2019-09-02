Источник: суд арестовал 15-го фигуранта дела о беспорядках на акции 27 июля

МОСКВА, 2 сентября. /ТАСС/. Басманный районный суд отправил в СИЗО обвиняемого в нападении на полицейского участника несанкционированной акции 27 июля в Москве Эдуарда Малышевского. Об этом ТАСС сообщил источник, близкий к следствию.

"Басманным судом Москвы удовлетворено ходатайство следствия об избрании Малышевскому Эдуарду меры пресечения в виде заключения под стражу", - сказал собеседник агентства.

На сайте Басманного суда говорится, что мера пресечения ему была избрана 30 августа. Малышевскому инкриминируется совершение преступления по ч. 1 ст. 318 УК ("Применение насилия к представителю власти").

Как уточнил ТАСС другой источник в правоохранительных органах, 29 июля Тверской суд Москвы арестовал Малышевского на 13 суток, признав его виновным в совершении административного правонарушения мелкое хулиганство (ч. 2 ст. 20.1 КоАП РФ).

Таким образом Малышевский стал 15-м фигурантом объединенного уголовного дела о массовых беспорядках и применении насилия в отношении правоохранителей во время несанкционированного митинга 27 июля в Москве.

Во вторник Басманный суд будет избирать меру пресечения другому фигуранту дела - Никите Чирцову. Ему предъявлено обвинение по ч. 1 ст. 318 УК ("Применение насилия к представителю власти").

В настоящее время арестованы 13 человек: Евгений Коваленко, Кирилл Жуков, Иван Подкопаев, Самариддин Раджабов, Алексей Миняйло, Егор Жуков, Даниил Конон, Владислав Барабанов, Сергей Абаничев, Айдар Губайдулин, Сергей Фомин, Данила Беглец и Валерий Костенок.