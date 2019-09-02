Неизвестный напал на водителя бригады скорой помощи в Самарской области

САМАРА, 2 сентября. /ТАСС/. Водитель бригады скорой помощи госпитализирован после нападения неизвестного в городе Новокуйбышевск. Об этом в понедельник ТАСС сообщили в пресс-службе главного управления МВД России по Самарской области.

Инцидент произошел 31 августа. "Мужчине стало плохо на парковке одного из гипермаркетов города Новокуйбышевск, ему вызвали скорую помощь. В то время, как ему оказывали помощь, неизвестный подошел к водителю скорой помощи и нанес ему несколько ударов. Сейчас он находится в медицинском учреждении. Предварительно, у него черепно-мозговая травма", - сказала собеседница агентства.

Злоумышленник скрылся, по факту случившегося проводится проверка.