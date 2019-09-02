CNN: сотрудники Береговой охраны США переброшены на Багамы из-за урагана "Дориан"

НЬЮ-ЙОРК, 2 сентября. /ТАСС/. Группа сотрудников Береговой охраны США переброшена в понедельник из Флориды на Багамские острова связи с приближением урагана "Дориан".

Как сообщила в понедельник телекомпания CNN, вертолет MH-60 с авиабазы Клируотер доставил сотрудников Береговой охраны на остров Андрос для постоянных наблюдений за ураганом.

По данным на 14:00 по времени восточного побережья США (21:00 мск), эпицентр урагана находился в 170 км к востоку от Палм-Бич (штат Флорида) и смещался к северо-западу со скоростью 2 км/ч. По оценкам метеорологов, скорость ветра в порывах достигает 66,6 м/с. Поздно вечером в понедельник ураган, сила которого сейчас достигла 4-й категории по шкале Саффира-Симпсона, приблизится к побережью Флориды.