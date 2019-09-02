ABC: парад по случаю Дня труда в штате Нью-Джерси отменили после обнаружения взрывчатки

НЬЮ-ЙОРК, 2 сентября. /ТАСС/. Парад по случаю отмечаемого в США в понедельник праздника - Дня труда - отменен в городе Саут-Плейнфилд (штат Нью-Джерси) после того, как неподалеку от места его проведения была найдена взрывчатка. Об этом сообщила в понедельник телекомпания ABC.

По данным телекомпании, решение об отмене парада, на котором должен был присутствовать губернатор штата Фил Мэрфи с супругой, было принято после того, как неподалеку от места начала парада были обнаружены несколько самодельных устройств, напоминающих по конструкции заряды для фейерверка. Владелец участка, на котором была найдена взрывчатка, 55-летний Томас Кайзер, задержан, и ему предъявлены обвинения в незаконном хранении взрывных устройств.

День труда отмечается в США в первый понедельник сентября. Впервые День труда отмечался в США 5 сентября 1882 года, когда около 10 тыс. человек прошли по нью-йоркскому Бродвею парадом в честь трудящихся. В 1887 году первый понедельник сентября был объявлен нерабочим в штате Орегон, а семь лет спустя закон о присвоении Дню труда статуса общенационального выходного одобрил Конгресс США. По традиции большинство американцев стараются провести этот день в парке, на пляже, а также во дворе собственного дома с семьей и друзьями.