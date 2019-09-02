Власти Вирджинии ввели режим ЧП из-за приближающегося урагана "Дориан"

"Ураган "Дориан" - это серьезная буря, нынешние прогнозы указывают на то, что он может затронуть части Вирджинии. Я объявляю режим чрезвычайного положения, чтобы обеспечить должный уровень помощи местным властям и сообществам <...>", - указал Нортэм. "Я призываю всех жителей Вирджинии принять все необходимые меры предосторожности, чтобы быть полностью подготовленными", - отметил губернатор.

По данным на 17:00 по времени восточного побережья США (00:00 мск), эпицентр урагана находился в 170 км к востоку от Палм-Бич (штат Флорида) и не смещался. По оценкам метеорологов, скорость ветра в порывах достигает 63,8 м/с. Утром во вторник ураган, сила которого сейчас достигла 4-й категории по шкале Саффира-Симпсона, должен, по оценкам экспертов, приблизиться к побережью штата Флорида.