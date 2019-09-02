Уровень воды в Амуре у Комсомольска-на-Амуре поднялся на 13 см за сутки

ХАБАРОВСК, 3 сентября. /ТАСС/. Вода в Амуре у города Комсомольск-на-Амуре достигла 766 см, прибавив 13 см за сутки, подтоплено 84 дома. Об этом ТАСС сообщили в городской администрации.

"Ситуация в городе остается напряженной, подтоплено 84 индивидуальных дома, 289 приусадебных участков, 75 подвалов в многоквартирных домах, большинство - в Центральном округе Комсомольска", - сказал представитель администрации.

Он уточнил, что в пунктах временного размещения граждан находятся 32 человека. В понедельник администрация сообщала о подтопленных 83 жилых домах, 230 дворах и подвалах 62 многоэтажек.

Сейчас помимо подъема уровня Амура паводковую обстановку значительно усугубляют грунтовые и дождевые воды. В частности, из-за сильных дождей в последние дни из берегов вышел ручей Теплый, подтоплена улица Пермская. Воду из него откачивают в Амур, для этого там установлено пять насосов. Грунтовые воды поднимаются в поселках Силинский, Парковый и Мылки в границах Комсомольска-на-Амуре. В городе продолжают укреплять дамбы, отсыпать улицы, откачивать воду из потопленных мест.

Синоптики прогнозируют, что в ближайшую неделю уровень воды в Амуре в Комсомольске-на-Амуре может подняться до 820 см, что почти на полтора метра превысит критическую отметку.