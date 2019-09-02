Площадь лесных пожаров в России за сутки сократилась на 3,8 тыс. га

ТАСС, 3 сентября. Более 100 лесных пожаров действует в регионах России на утро вторника. Их площадь составляет 34,1 тыс. га, тогда как сутками ранее территория, охваченная огнем, была 38 тыс. га, сообщила журналистам пресс-служба федеральной Авиалесоохраны.

"На 00:00 мск 03 сентября 2019 года на территории Российской Федерации действовало 104 лесных пожара на площади 34 136 га, по которым проводились работы по активному тушению", - говорится в распространенном сообщении.

Наибольшее количество лесных пожаров действует в Забайкалье - 72 возгорания на площади 19,6 тыс. га. На Камчатке обнаружено лишь два очага, но их площадь составляет 12,1 тыс. га. В Красноярском крае зафиксировано 18 пожаров на площади 1,8 тыс. га. Также отдельные очаги зафиксированы в Якутии, Иркутской и Амурской областях. Два пожара действуют в заповеднике и нацпарке Бурятии на площади 16 га.

За сутки сотрудники лесоохраны ликвидировали 40 пожаров. В тушении задействовано 744 человека, 43 единицы техники, 39 воздушных судов на мониторинге и 10 - на тушении.

Пожароопасный сезон открыт в 83 субъектах Российской Федерации, в двух их них введен режим ЧС, в 37 регионах установлен особый противопожарный режим.