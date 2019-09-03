Военные в Комсомольске-на-Амуре удвоили усилия по защите города с подходом пика паводка

ХАБАРОВСК, 3 сентября. /ТАСС/. Военнослужащие Восточного военного округа (ВВО), работающие в Комсомольске-на-Амуре на отсыпке дамб для защиты города от воды, удвоили усилия с приближением пика паводка. Об этом сообщила пресс-служба ВВО.

"В связи с приближением пика паводка сводный отряд железнодорожного соединения Восточного военного округа практически вдвое увеличил интенсивность выполнения превентивных работ, направленных на защиту от водной стихии Комсомольска-на-Амуре", - говорится в распространенном релизе.

В среднем в сутки для отсыпки дамб завозилось по 800 кубометров грунта, сейчас объемы увеличены до 1,5 тыс. кубометров, уточнили ТАСС в пресс-службе округа. Усилены работы и по укладке мешков с песком для укрепления гидрозащитных сооружений. Военные также засыпают песок в мешки, таким образом в сутки подготавливается около 9 тыс. мешков.

Наводнение в Хабаровском крае достигнет своего пика 3-4 сентября в районе Комсомольска-на-Амуре. Синоптики ожидают повышения уровней воды в Амуре до 820 см. Во вторник уровень у Комсомольска-на-Амуре составил 766 см, прибавив 13 см за сутки, подтоплено 84 индивидуальных дома, 289 приусадебных участков, 75 подвалов в многоквартирных домах. В пунктах временного размещения находятся 32 человека.

Уровень воды в Амуре повышается после прошедших в Хабаровском крае и других дальневосточных регионах сильных дождей.