В ЕАО возбудили уголовные дела против пяти участников "Свидетелей Иеговы"

ТАСС, 3 сентября. Сотрудники ФСБ в Еврейской АО возбудили уголовные дела в отношении пяти местных жителей - участников религиозного объединения "Свидетели Иеговы" (признана экстремистской и запрещена в РФ). Об этом сообщила пресс-служба Управления ФСБ России по области.

"Следственным органом УФСБ России по Еврейской автономной области в отношении пяти жителей города Биробиджана возбуждены уголовные дела по ч. 2 ст. 282.2 УК РФ ("Участие в деятельности религиозного объединения, в отношении которого судом принято вступившее в законную силу решение о ликвидации или запрете деятельности в связи с осуществлением экстремистской деятельности")", - говорится в распространенном релизе.

В 2017-2018 годах пятеро биробиджанцев пытались возобновить работу структурного подразделения общины в городе, которая решением суда Еврейской АО в 2016 году была признана экстремистской, ликвидирована и исключена из реестра юридических лиц.