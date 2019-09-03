В Хабаровском крае в зоне паводка находятся 73 населенных пункта

ХАБАРОВСК, 3 сентября. /ТАСС/. Паводок в Хабаровском крае затронул 73 населенных пункта, количество подтопленных жилых домов превысило 180. Об этом сообщила пресс-служба ГУ МЧС России по региону.

"По состоянию на утро 3 сентября, в результате прохождения комплекса неблагоприятных явлений погоды на территории Хабаровского края в зоне паводка находятся 10 муниципальных образований с частичным подтоплением территорий в 73 населенных пунктах. В 39 из них отмечается подтопление 183 частных жилых домов и 745 приусадебных участков. Кроме того, фиксируются переливы воды на 81 участке межпоселковых дорог и дорог внутри населенных пунктов. Также в зоне подтопления находится более 1,8 тыс. дачных участков", - говорится в распространенном релизе.

Накануне МЧС сообщало 69 подтопленных населенных пунктах, в которых вода зашла в 170 домов. Дома подтоплены в Хабаровском, Нанайском, Амурском, Комсомольском районах.

Наиболее сложная гидрологическая обстановка - у Комсомольска-на-Амуре, вода там поднимается на 10-15 см в сутки. В городе подтоплено 84 индивидуальных дома, 289 приусадебных участков, 75 подвалов в многоквартирных домах. В пунктах временного размещения находятся 32 человека. Синоптики ждут повышения уровня воды у города до 820 см, при этом опасной считается отметка 650 см.

В Хабаровске же вода пошла на спад, уровень у города составил 629 см, уменьшившись на 5 см за сутки. Подтопленными остаются 36 частных домов и 259 земельных участков. Вода отмечается и на дорогах по улицам вблизи береговой черты.

Также вода сохраняется на почти 1,7 тыс. дачных участках на островах у Хабаровска.