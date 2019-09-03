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Самолет Red Wings совершил вынужденную посадку в Краснодаре

Причиной посадки стало плохое самочувствие пассажира
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© Марина Лысцева/ТАСС, архив

ТАСС, 3 сентября. Самолет авиакомпании Red Wings, выполняющий рейс по маршруту Челябинск - Анталья, совершил вынужденную посадку в Международном аэропорту Краснодара из-за плохого самочувствия одного из пассажиров.

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Об этом сообщили журналистам в пресс-службе воздушной гавани.

"Сегодня, 3 сентября, в 02:25 [мск] в Международном аэропорту Краснодар совершил вынужденную посадку самолет авиакомпании Red Wings, направлявшийся из Челябинска в Анталью. Причиной посадки стало плохое самочувствие одного из пассажиров. Посадка прошла в штатном режиме", - говорится в сообщении.

В пресс-службе добавили, что на борту находились 225 человек. "После передачи пассажира медикам в 03:33 самолет вылетел по маршруту", - уточнили в аэропорту.

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