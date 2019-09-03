Куба поможет в восстановлении Багамских островов после урагана "Дориан"

ГАВАНА, 3 сентября. /ТАСС/. Власти Кубы направили правительству Содружества Багамских Островов слова поддержки после того, как ураган "Дориан" нанес серьезный ущерб архипелагу, а находящийся на Багамах кубинский персонал поможет в восстановлении страны. Соответствующее заявление в понедельник в Twitter разместил глава МИД Кубы Бруно Родригес Паррилья.

"Выражаем нашу солидарность и поддержку правительству и народу Багамских островов после прохождения над страной разрушительного урагана "Дориан". Наши сотрудники в этой родственной карибской стране защищены и присоединятся к восстановлению страны", - написал министр.

Не менее пяти человек погибли в понедельник на Багамских островах из-за урагана "Дориан". Также по меньшей мере 13 тыс. строений было повреждено или разрушено. По оценкам метеорологов, скорость ветра в порывах достигала 63,8 м/с.

Утром во вторник ураган, сила которого сейчас достигла 4-й категории по шкале Саффира-Симпсона, должен, по оценкам экспертов, приблизиться к побережью штата Флорида.